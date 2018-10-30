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      Корупційний скандал в КПІ: проректора відсторонили від роботи

      500 Читать новость на русском
      Протести в КПІ
      Протести в КПІ / Фото з відкритих джерел

      У Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського відсторонили від роботи проректора Петра Ковальова.

      Такий наказ видав ректор Володимир Згуровський, повідомляється на сайті вишу.

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      Петро Ковальов – проректор університету з адміністративно-господарської роботи та голова тендерного комітету КПІ. Також він відповідає за ремонти гуртожитків та корпусів навчального закладу.

      В університеті провели внутрішню перевірку, після якої Ковальов отримав догану за те, що порушив "антикорупційну програму КПІ" і не повідомив ректора про наявність "потенційного конфлікту інтересів".


      Наказ

      Його усунули від керівництва тендерним комітетом. Згуровський також попросив Державну аудиторську службу та Національну поліцію перевірити інформацію ЗМІ.

      У чому полягає корупційний скандал щодо ректора КПІ Згуровського?Журналісти-розслідувачі знайшли в очільника Київського політехнічного інституту Згуровського незадеклароване майно – нерухомості на два мільйони доларів в американській Каліфорнії і компанію з продажу нерухомості в Чорногорії. При чому, про це жодного слова у деклараціях за попередні роки. Підозру викликала машина і будинок дружини Згуровського, зареєстровані в США. Шукаючи дані про неї, журналісти разом зі студентами столичного вишу і знайшли справжню бізнес-імперію ректора КПІ.

      Теги: Новини України студенти Корупція Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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