"Міг супроводжувати танкери": наскільки болюче для Росії ураження ракетоносія "Бойкий"

Українські дрони атакували Кронштадтську військово-морську базу. Зокрема, там уразили російський корвет "Бойкий". Демілітаризація та ослаблення Росії продовжується.

Військовий оглядач Василь Пехньо зауважив 24 Каналу, що такі кораблі можуть супроводжувати російські танкери з нафтою. А саме нафтова галузь дає Росії великі кошти для фінансування війни.

Читайте також Співвласник Fire Point заявив про ураження одразу 2 російських кораблів

"Російські військові кораблі Балтійського моря беруть участь у супроводі їхніх танкерів. Балтійське море є головним хабом транспортування російської нафти на експорт. Відсутність такого супроводу для підсанкційного цивільного танкера відкриває більше можливостей для наших партнерів, які є користувачами Балтійського моря. Зокрема, затримувати, арештовувати ці танкери", – пояснив він.

Чи вплине це на боєздатність росіян?

Василь Пехньо розповів, що ураження будь-чого дорогого та унікального у своїй кількості і якості – це елементи демілітаризації Росії, її ослаблення. Зокрема, це і російський корвет "Бойкий".

Чим менше буде цих можливостей, носіїв ракет, тим більше буде сміливості у країн Балтії, у Швеції, у Фінляндії для того, щоб здійснювати законну діяльність щодо затримання російських танкерів. Тому що ці танкери все ще забезпечують перевезення російської нафти у доволі вагомій кількості. Ці обсяги забезпечують існування російської воєнної машини,

– підкреслив військовий оглядач.

Пехньо про ураження корабля "Бойкий": дивіться відео

Дрони уразили корвет "Бойкий": що відомо?

У ніч на 3 червня дрони атакували військово-морську базу Балтійського флоту Росії. Одним з уражених кораблів у Кронштадті став корвет "Бойкий", який у 2025 році неодноразово супроводжував судна так званого "тіньового флоту" в районі Ла-Маншу. Очевидно, зараз він не зможе виконувати ці завдання.

Згодом командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді підтвердив удар по корвету "Бойкий". Корабель атакували близько 6:35 ранку. Пізніше ураження судна підтвердили й у Генштабі.