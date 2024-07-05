"Гетьман Іван Мазепа" у відкритому морі: ВМС показали випробування багатоцільового корабля

"Гетьман Іван Мазепа" проходить ходові (державні) випробування в морі. Це багатоцільовий корабель класу корвет.

У ЗСУ показали кадри, як проходять випробування "Гетьмана Івана Мазепи". Раніше командувач Олексій Неїжпапа заявив, що корвет має увійти до складу ВМС у 2024 році.

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Корвет "Гетьман Іван Мазепа" проходить випробування

5 липня у Військово-морських Силах повідомили, що багатоцільовий корабель класу корвет "Гетьман Іван Мазепа" ВМС ЗСУ проходить ходові (державні) випробування в морі.

Корвет "Гетьман Іван Мазепа" проходить випробування: дивіться відео

На оприлюднених кадрах можна побачити, як багатоцільовий корабель відходить від берега і прямує у відкрите море.

"Мілітарний" пише, що під час цих випробувань команда корабля і суднобудівної компанії разом з підрядниками перевіряють роботу усіх систем. Зокрема, як працює обладнання в різних режимах і навантаженнях.

Також зазначає, що на державних випробуваннях проводять остаточне приймання корабля після перевірок і відпрацювання всіх складових частин, бойових і технічних засобів, обладнання й корабля в цілому на заводських випробуваннях. Для цього може знадобитися тривалий час.