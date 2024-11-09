У ВМС показали випробування корвету "Іван Мазепа": захопливе відео

У Військово-морських силах показали випробування корвета "Іван Мазепа". Військові розповіли, що вони проходять успішно.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на відео, яке опублікував командувач ВМС Олексій Неїжпапа.

Дивіться також Україна не відмовилася від планів вдарити по Кримському мосту, – Плетенчук

Що відомо про корвет "Іван Мазепа"

"Новий етап – нові досягнення! Майбутній флагман ВМС ЗС України демонструє високу боєздатність", – написав Неїжпапа.

Він розповів, що корвет "Іван Мазепа" під час артилерійських стрільб продемонстрував відмінні результати, точно вразивши повітряні, морські та наземні цілі.

Корабель оснастили сучасними системами озброєння, які підвищують його бойові можливості.

Усі попередні технічні зауваження враховано, а модернізація зосереджена на забезпеченні максимальної ефективності та захисту в бою. Зокрема, посилено засоби протиповітряної оборони,

– розповів командувач ВМС.

Корвет "Іван Мазепа" проходить випробування: дивіться відео