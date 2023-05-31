Новий день – новий епічний провал у Росії. Цього разу накрився мідним тазом корвет проєкта 20386, який будували на "Сєвєрной вєрфі".

Відповідно до контракту російського міноборони та "Сєвєрной вєрфі", у проєкт вже вклали майже 30 мільярдів рублів, повідомляють росЗМІ, інформує 24 Канал. Важко навіть уявити, скільки на ці гроші могли б закупити пачок пельменів, які видають як компенсацію за російських "двохсотих".

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Спершу у мережі почали з'являтися чутки, що проєкту кінець. Однак згодом ЗМІ країни-терористки заявили, що корвет проєкту 20386 планують "перепроєктувати". Чудове рішення для країни, яка у всіх сферах, окрім пакетизації, зазнає "від'ємного успіху".

Рішення ухвалили начебто для того, щоб "пропрацювати інноваційні рішення". Можливо, на кораблі вліплять ще декілька фотографій Путіна або почеплять оберіг від Кіріла.

Проєкт не закритий, проєкт продовжується, але зсувається праворуч на необхідний для перепроєктування термін,

– мовиться у повідомленні.

, корвет – клас бойових військових наводних кораблів. Зокрема, вони призначені для сторожової та конвойної служби. Окрім того, застосовуються для протиповітряної оборони військово-морських баз. Вочевидь, "легендарна російська ППО могла б отримати таке-сяке підсилення. Однак не так сталося, як росіянам гадалося.