Доходи від продажу нафти та газу Росії в ЄС мають йти на гуманітарну допомогу Україні, – Данилюк

В умовах неможливості повної відмови від російського газу та нафти в Європі, доходи від їх продажу мають бути в примусовому порядку використані на закупівлю гуманітарної допомоги Україні. Для цього має бути створений спеціальний розрахунковий рахунок під наглядом ООН.

Про це заявив керівник Центру оборонних реформ, координатор міжвідомчої платформи з протидії гібридним загрозам, які веде свою діяльність у рамках співробітництва Україна – НАТО, Олександр Данилюк.

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Вочевидь, ті санкції, які вже були застосовані не здатні зупинити Росію. Необхідно вводити режим "нафта і газ в обмін на медикаменти та продукти харчування". Саме вуглеводневі та їх експорт є одними з ключових джерел наповнення російського бюджету в умовах війни. У випадку з російською нафтою може бути введено ембарго, але відмовитися від російського газу у Європі технічно непросто, тому оптимальний інструмент – це обмежити можливості використовувати доходи від їх продажу,

– заявив він.

"Має бути створений спеціальний рахунок під наглядом ООН, який зможе бути використаний виключно в гуманітарних цілях – закупівля продуктів харчування, медикаментів тощо. І за жодних умов цей рахунок та кошти не можуть бути використані для закупок воєнних технологій чи проведення будь-яких інших розрахунків", – підсумував Олександр Данилюк.

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