"Україна не вступить до ЄС, якщо не вирішить питання Волині", – міністр оборони Польщі

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що не погодиться на вступ України до Європейського Союзу, доки не буде вирішено питання ексгумації та пам'яті жертв Волинської трагедії.

Зокрема, на запитання, якими зараз є політичні відносини Польщі з Україною, польський міністр зазначив, що "питання військової допомоги – це питання як гуманності, так і безпеки, але економічні чи історичні питання повинні бути з'ясовані", пише Wirtualna Polska.

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Я не змінив своєї думки, хоча бачу, що президент Дуда має іншу. Україна не вступить до Європейського Союзу, я не дам своєї згоди, якщо вона не вирішить питання Волині,

– сказав Косіняк-Камиш.

Він додав, що навіть якщо країни-члени ЄС дадуть згоду на членство України, то його Польська селянська партія, що входить до урядової коаліції, буде виступати проти цього. Мовляв, їхня позиція буде такою, допоки не буде проведено ексгумації та не буде вшанування пам'яті жертв.

"Вступ до Європейського Союзу – це дія для розвитку, для підвищення рівня функціонування як держави. Для цього слід виконати певні умови не тільки економічні, але й історичного контексту", – сказав він.

Критика Дуди та Кулеби

Косіняк-Камиш також не зміг не пригадати слова колишнього міністра МЗС Дмитра Кулеби.

"Історія не для істориків, як сказав міністр Кулеба, це найгірше формулювання, яке можна використати", – додав він.

Глава оборонного відомства також прокоментував слова Анджея Дуди про те, що "той, хто буде блокувати вступ України до ЄС, є частиною політики Путіна".

Косіняк-Камиш натомість наголосив, що фундаментальним принципом є встановлення умов для вступу до Європейського Союзу. І перерахував, ці принципи: історична правда, примирення з минулим і повага до інших, з якими ти хочеш бути в Союзі.