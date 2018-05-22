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Косметолог 44-річної Кейт Мосс поділилась секретом ідеальної шкіри моделі

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Кейт Мосс на Met Gala 2018
Кейт Мосс на Met Gala 2018 / Фото з відкритих джерел

Британська супермодель Кейт Мосс стала об’єктом справжніх захоплень на щорічному Балу інституту костюма "Met Gala", що відбувається на початку травня. Її чудова шкіра та сяючий зовнішній вигляд зачарували всіх присутніх.

Як відомо, автором природнього макіяжу Кейт Мосс стала Пет Макграт, а от за постійним станом її шкіри слідкує лондонський селебріті-косметолог Тереза ​​Тармо. Жінка розповіла для Vogue, якими косметичними процедурами користується модель.

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Напередодні балу Кейт побувала у Тармо на процедурі Ice-Lift, яка включає легкий пілінг молочною кислотою, радіохвильового ліфтингу, скульптурної кріотерапії і масаж для обличчя. А головним інструментом для досягнення такого помітного б’юті-ефекту став кріомасажер з нержавіючої сталі.


Кейт Мосс на Met Gala 2018

"Я люблю кріотерапію, оскільки вона допомагає підтягнути шкіру, зняти набряклість і простимулювати клітинне оновлення. Всі речовини, які охолоджують шкіру, – від кубиків льоду до нефритових масажерів, швидко нагріваються і ефект сходить нанівець. Кріомасаж Teresa Tarmey у вигляді кулі з нержавіючої сталі довго залишається холодним завдяки спеціальній охолоджуючій рідині всередині", – пояснила б’юті-експерт Тереза Тармо.

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Кріомасажер Teresa Tarmey

Експерт додала, що масажер потрібно використовувати всього по 5 хвилин в день вранці, щоб позбутися від ранкової припухлості і підбадьорити шкіру.

Теги: LifeStyle Мода Краса
Джерело: 24 Канал
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