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Космічний корабель Dragon здійснив посадку в Тихому океані після виконання місії на МКС

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Корабель доправив на Землю результати досліджень та експериментів
Корабель доправив на Землю результати досліджень та експериментів / Фото з відкритих джерел

Космічний вантажний корабель компанії SpaceX здійснив посадку у Тихому океані після завершення місії з доставки вантажу на МКС.

Про це повідомила компанія SpaceX у своєму Twitter.

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Приводнення підтверджено,
– йдеться у повідомленні.

Вантажний корабель відправився до МКС у кінці травня і залишався на орбіті протягом місяця виконуючи вантажну місію NASA. В п'ятницю зранку успішно закінчилася процедура розстикування від станції, а через п'ять годин корабель приводнився у Тихому океані біля узбережжя Каліфорнії.

Космічний корабель доправив на Землю вантаж з МКС: відпрацьовані матеріали досліджень та результати наукових експериментів.

 

Теги: Космос SpaceX NASA Техно
Джерело: 24 Канал
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