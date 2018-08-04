Космічний корабель Dragon здійснив посадку в Тихому океані після виконання місії на МКС

Космічний вантажний корабель компанії SpaceX здійснив посадку у Тихому океані після завершення місії з доставки вантажу на МКС.

Про це повідомила компанія SpaceX у своєму Twitter.

Читайте також: NASA опублікувало аудіозаписи висадки на Місяць

Приводнення підтверджено,

– йдеться у повідомленні.

Вантажний корабель відправився до МКС у кінці травня і залишався на орбіті протягом місяця виконуючи вантажну місію NASA. В п'ятницю зранку успішно закінчилася процедура розстикування від станції, а через п'ять годин корабель приводнився у Тихому океані біля узбережжя Каліфорнії.

Космічний корабель доправив на Землю вантаж з МКС: відпрацьовані матеріали досліджень та результати наукових експериментів.