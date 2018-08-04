Космічний корабель Dragon здійснив посадку в Тихому океані після виконання місії на МКС
Космічний вантажний корабель компанії SpaceX здійснив посадку у Тихому океані після завершення місії з доставки вантажу на МКС.
Про це повідомила компанія SpaceX у своєму Twitter.
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Приводнення підтверджено,
– йдеться у повідомленні.
Вантажний корабель відправився до МКС у кінці травня і залишався на орбіті протягом місяця виконуючи вантажну місію NASA. В п'ятницю зранку успішно закінчилася процедура розстикування від станції, а через п'ять годин корабель приводнився у Тихому океані біля узбережжя Каліфорнії.
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Джерело: 24 Канал
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