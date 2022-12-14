Косово офіційно підписало заявку на вступ до ЄС

Лідери Косова 14 грудня підписали заявку на членство в ЄС. Наголошують, що для країни немає іншої альтернативи, ніж вступ в Євросоюз.

Так, заявку підписали президентка Косова Вйоса Османі, прем'єр-міністр Альбін Курті та глава парламенту Гляук Конюфца.

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Історичний момент

Президентка наголосила, що підписання заявки – це "історичний момент". Косово стало на крок ближчим до здійснення мрії тих, хто пожертвував своїм життям за свободу, незалежність і демократію. Прагнення країни приєднатися до ЄС – спільне та непохитне.

Османі переконана, що для громадян Косова немає іншої альтернативи, ніж вступ до ЄС. Вона наголосила, що Косово заслуговує бути частиною ЄС.

Наймолодша країна на найстарішому континенті. Косово з вільною ринковою економікою, заслуговує бути частиною сім’ї ЄС,

– сказала глава держави.

Вона визнає, що процес може бути довгостроковим, однак це не зупинить прагнення.

Як ЄС відреагує на заявку Косово

Невідомо, як ЄС відреагує на заявку Косово. Річ у тім, що його незалежність не визнали 5 країн Євросоюзу: Іспанія, Кіпр, Греція, Словаччина та Румунія.

Сербія, звісно, негативно відреагувала на намір Косово. Влада держави заявили, що проситиме ці 5 країн ЄС, які не визнали Косово, а також Угорщину, заблокувати ініціативу.

До речі, ЗМІ писали, що Косово 15 грудня офіційно подасть заявку на вступ в ЄС.