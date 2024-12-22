Мінкульт розробив план відновлення Миколаївського костелу у Києві: що планують зробити

Костел Святого Миколая у Києві постраждав унаслідок ракетного обстрілу 20 грудня. Нині у Мінкульті розробили план відновлення будівлі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

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Як планують відновити костел Святого Миколая

У Мінкульті повідомили, що наразі у Києві тривають підготовчі роботи з відновлення костелу Святого Миколая, який постраждав внаслідок ракетного обстрілу 20 грудня 2024 року. Наразі реставратори зосереджені на виконанні першочергових заходів для збереження об'єкта культурної спадщини.

Щоб запобігти подальшій руйнації будівлі, наразі встановлюють тимчасове спорядження. Воно допоможе підтримувати оптимальний температурний режим усередині споруди. Також це допоможе захистити фасад і внутрішнє приміщення від зовнішнього впливу.

Загалом Мінкульт планує виготовити нові скляні елементи вітражної композиції, яка була знищена вибуховою хвилею. Відомо, що відновлення здійснюватиметься на основі автентичних креслень і записів у паспорті реставрації об'єкта.

Вітражі будуть виготовлені із сучасних матеріалів, які відповідають викликам сьогодення, що максимально розкриватимуть задум авторів 1899 – 1909 років,

– наголосили в Мінкульті.

У відомстві додали, що радянська влада під час реставрації 1979 – 1981 років змінила призначення споруди, а відтак костел втратив свої автентичні елементи. Вітражна композиція також була замінена на посередній варіант.

Нині фахівці оновлюють проєктну документацію, яка стане основою для подальшої реставраційної програми. У Мінкульті наголосили, що це допоможе повернути костелу Святого Миколая автентичність XIX століття та історичну велич.