Костін, Гавриш і не тільки: Зеленський призначив низку послів України

Президент Володимир Зеленський призначив низку українських послів. Серед них Андрій Костін, Юрій Клименко і не тільки.

Про це пише 24 Канал з посиланням на укази на сайті президента.

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Зеленський призначив низку українських послів

Президент призначив Андрія Костіна послом у Нідерландах. Також Костіна призначили Постійним представником України при Організації по забороні хімічної зброї за сумісництвом.

Нагадаємо, раніше Костін був генпрокурором України.

Також указом призначено Михайла Видойника Надзвичайним і Повноважним Послом України у Фінляндській Республіці.

На сайті президента також є указ про призначення Романа Горяйнова Надзвичайним і Повноважним Послом України у Лівані.

Також Віктора Майка призначено послом України в Казахстані.

Крім цього, Юрія Клименка призначено послом України в Аргентині та за сумісництвом послом в Республіці Парагвай.

Олександра Нечитайла призначили Надзвичайним і Повноважним Послом України в Китайській Народній Республіці.

Також на сайті президента ще один указ стосувався призначення Олексія Гавриша послом України в Королівстві Норвегія.