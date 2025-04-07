Костін, Гавриш і не тільки: Зеленський призначив низку послів України
- Президент Зеленський призначив Андрія Костіна послом у Нідерландах та Постійним представником України при Організації по забороні хімічної зброї.
- Також відомо про призначення нових послів у Фінляндії, Лівані, Казахстані, Аргентині, Парагваї, Китаї та Норвегії.
Президент Володимир Зеленський призначив низку українських послів. Серед них Андрій Костін, Юрій Клименко і не тільки.
Про це пише 24 Канал з посиланням на укази на сайті президента.
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Зеленський призначив низку українських послів
Президент призначив Андрія Костіна послом у Нідерландах. Також Костіна призначили Постійним представником України при Організації по забороні хімічної зброї за сумісництвом.
Нагадаємо, раніше Костін був генпрокурором України.
Також указом призначено Михайла Видойника Надзвичайним і Повноважним Послом України у Фінляндській Республіці.
На сайті президента також є указ про призначення Романа Горяйнова Надзвичайним і Повноважним Послом України у Лівані.
Також Віктора Майка призначено послом України в Казахстані.
Крім цього, Юрія Клименка призначено послом України в Аргентині та за сумісництвом послом в Республіці Парагвай.
Олександра Нечитайла призначили Надзвичайним і Повноважним Послом України в Китайській Народній Республіці.
Також на сайті президента ще один указ стосувався призначення Олексія Гавриша послом України в Королівстві Норвегія.