Лишилось 5 БТР замість 104: костромські десантники плачуться через проблеми

У костромських десантників, яких ЗСУ розбили ще під Києвом, виникла істерика. У них немає багато необхідної техніки.

Відповідну інформацію повідомив телеграм-канал, посилаючись на рапорт окупанта, який написав всі проблемні питання, повідомляє 24 канал. У нього там щонайменше 17 пунктів.

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Окупанти бідкаються через відсутність техніки

Російський окупант 331 парашутно-десантного полку написав у своєму рапорті "про проблемні питання", що у них:

лишилось 5 бронетранспортерів зі штатних 104;

8 артилерійських систем на полк;

немає дальнобійних снарядів. З 400 потрібних снарядів, вони отримують всього 80;

немає протитанкових засобів;

мала кількість нічних прицілів, тепловізорів, квадрокоптерів, радіостанцій тощо.



Російські окупанти бідкаються через відсутність техніки

Також ворог написав у рапорті, що у них щонайменше 80 підтверджених загиблих солдат і 20 офіцерів.

Що відомо про діяльність ворожого полку

Російський 331 повітряно-десантний полк з російської Костроми спочатку безуспішно намагався взяти Гостомельський аеропорт.

Згодом він так само невдало брав участь в боях на Київщині, зокрема в Бучі.

Після невдач у Київській області їх перекинули в місто Ізюм, що на Харківщині. Тобто окупанти невдало та безуспішно помігрували Україною, зазнали втрат та тепер описують свої проблеми керівництву.

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