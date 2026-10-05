Драпатий представив нового керівника Медичних сил ЗСУ: які завдання стоять перед Гуменюком

Колективу Медичних сил Збройних Сил України представили нового командувача – полковника медичної служби Костянтина Гуменюка. Призначений указом Президента України військовий хірург має очолити якісні трансформації системи медичної допомоги військовим.

Як повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України на своїй сторінці у Facebook, новопризначений очільник є досвідченим військовим хірургом із великим практичним досвідом роботи у Десантно-штурмових військах.

Що відомо про Гуменюка?

Раніше Костянтин Гуменюк обіймав посаду головного хірурга Збройних Сил і здобув беззаперечний авторитет серед військових, цивільних медиків і волонтерської спільноти.

Нагадаємо також про те, що у 2014 році Гуменюк перебував у зоні АТО та служив старшим передової лікарсько-сестринської бригади в складі 95-ї аеромобільної бригади.

Основним завданням нового керівника стане реалізація якісних змін у системі медичного забезпечення українських воїнів.

Головнокомандувач наголосив, що допомога має стати більш технологічною, оперативною та орієнтованою на реальний результат – збереження життів українських військовослужбовців на фронті.



Драпатий представив нового командувача Медичних сил / Фото зі сторінки головкома

Подолання кадрового дефіциту та допомога фронту

Для досягнення цієї мети у Медичних силах планують першочергово залучати більше фахових лікарів і медичного персоналу. Усі зусилля відомства спрямують безпосередньо на забезпечення кожного бойового підрозділу та солдата на передовій.

Найкраща техніка та обладнання будуть безсилі, якщо за ними не стоятимуть люди. Тому вкрай необхідно подолати кадровий дефіцит у медичній системі Збройних Сил,

– підкреслив Головнокомандувач ЗСУ,

Під час зустрічі з колективом також відзначили внесок попереднього керівника, генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука, який перебував на посаді з 19 листопада 2023 року.

Результати його роботи визнали важливою частиною подальшого розвитку всієї системи Медичних сил.

При цьому Казмірчука раніше згадували у контексті справи начальника медичної служби 82-ї окремої десантно-штурмової бригади Антона Шевчука. У 2024 році після отримання суворої догани від командування військового понизили на посаді. Перед цим Шевчук заявляв про виявлення у бригаді турнікетів китайського виробництва та звертався до Командування Медичних сил із вимогою замінити їх.