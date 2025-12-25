Укр Рус
25 грудня, 07:05
Віддав найцінніше: на фронті, захищаючи Україну, загинув 20-річний Костянтин Масюк з Волині

Маргарита Волошина
Основні тези
  • На фронті загинув 20-річний Костянтин Масюк, виконуючи бойове завдання у Херсоні.
  • Костянтин народився 16 січня 2005 року і мав би відзначити 21-річчя в січні 2026 року.

Обороняючи Україну від російських окупантів, на фронті загинув 20-річний Костянтин Масюк з Волинської області. Життя захисника обірвалося лише кілька днів тому.

У січні 2026 року йому мав би виповнитися 21 рік. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Любешівської селищної територіальної громади Олега Куха.

Що відомо про Костянтина?

Згідно з оприлюдненою інформацією, матрос Масюк Костянтин Сергійович загинув 21 грудня 2025 року, виконуючи бойове завдання у Херсоні. Відомо, що воїн народився 16 січня 2005 року та жив у селі Залізниця.

Щирі співчуття рідним і близьким Героя. Розділяю ваш біль і непоправне горе. Вічна пам’ять, честь і слава нашому мужньому воїну-земляку! Низький уклін Герою, який віддав найцінніше – своє життя за свободу України, 
– зазначив Кух.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним Костянтина. Вічна пам'ять і шана захисникові України!

Кого втратила Україна у війні?

  • Нещодавно через ворожу сейсмічну міну ПОМ-3 біля Куп'янська загинув старший кулеметник розвідувального батальйону "Хартії" 23-річний Андрій Волощук. Він підписав контракт у жовтні 2024 року.

  • Також під час авіатрощі гелікоптера Мі-24 загинув Олександр Шемет. Герой України воював у гарячих точках і здійснював авіапрорив на "Азовсталь". Попередньо, вертоліт зіштовхнувся із "Шахедом".

  • Раніше також на війні загинув військовослужбовець Сил спеціальних операцій ЗСУ Олег Сень, уродженець Полтави. Відомо, що до початку повномасштабного вторгнення Росії він працював кухарем.