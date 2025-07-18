Ветеран війни в Афганістані та директор авіаклубу "Одеса": загинув Костянтин Оборін

Військовий Костянтин Оборін, з позивним "Камікадзе", загинув 18 липня. Він віддав своє життя в бою за Україну.

Про сумну звістку повідомив мер Одеси Геннадій Труханов, передає 24 Канал.

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Що відомо про полеглого Костянтина Оборіна?

Оборін Костянтин Вікторович був досвідченим наставником для молодих захисників. За словами Труханова, у 2014 році воїн врятував із полону 29 українських військових, ризикуючи власним життям. А вже під час повномасштабної війни він підняв літак у небо над Одесою, щоб розвіяти прах одного з учнів – Героя України Владислава Бувалкіна.

Він і у свої 63 роки продовжував виконувати бойові завдання. І загинув, залишаючись вірним присязі, побратимам і Україні,

– написав міський голова Одеси.

За свої заслуги Герой був нагороджений орденом Григорія Маразлі III ступеня. Мер Одеси додав, що полеглий захисник був ветераном війни в Афганістані, волонтером і директором авіаклубу "Одеса".

Нагородження Костянтина Оборіна / Фото Геннадія Труханова

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Костянтина Оборіна. Вічна та світла пам'ять Герою!

Нагадаємо, у Черкасах попрощалися з поліцейським Юрієм Бузьком, який загинув 25 червня на Донеччині під час виконання бойового завдання. У нього залишилися дружина та двоє дітей.