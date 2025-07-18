Ветеран війни в Афганістані та директор авіаклубу "Одеса": загинув Костянтин Оборін
- Костянтин Оборін, ветеран війни в Афганістані та директор авіаклубу "Одеса", загинув під час виконання бойового завдання 18 липня.
- Оборін був відомим наставником, врятував 29 українських військових у 2014 році, і був нагороджений орденом Григорія Маразлі III ступеня за свої заслуги.
Військовий Костянтин Оборін, з позивним "Камікадзе", загинув 18 липня. Він віддав своє життя в бою за Україну.
Про сумну звістку повідомив мер Одеси Геннадій Труханов, передає 24 Канал.
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Що відомо про полеглого Костянтина Оборіна?
Оборін Костянтин Вікторович був досвідченим наставником для молодих захисників. За словами Труханова, у 2014 році воїн врятував із полону 29 українських військових, ризикуючи власним життям. А вже під час повномасштабної війни він підняв літак у небо над Одесою, щоб розвіяти прах одного з учнів – Героя України Владислава Бувалкіна.
Він і у свої 63 роки продовжував виконувати бойові завдання. І загинув, залишаючись вірним присязі, побратимам і Україні,
– написав міський голова Одеси.
За свої заслуги Герой був нагороджений орденом Григорія Маразлі III ступеня. Мер Одеси додав, що полеглий захисник був ветераном війни в Афганістані, волонтером і директором авіаклубу "Одеса".
Нагородження Костянтина Оборіна / Фото Геннадія Труханова
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Костянтина Оборіна. Вічна та світла пам'ять Герою!
Нагадаємо, у Черкасах попрощалися з поліцейським Юрієм Бузьком, який загинув 25 червня на Донеччині під час виконання бойового завдання. У нього залишилися дружина та двоє дітей.