Раді вітати в Україні, – МЗС встановило контакт з білоруським тренером Яковлєвим
Джерело:Дмитро Кулеба у твітері
Білоруський гандбольний тренер Костянтин Яковлєв через переслідування разом з сім'єю виїхав з Білорусі в Україну. З ним вже встановили контакти українські дипломати.
Глава Міністерства закордонних справ України 4 серпня повідомив, що контакт з тренером гандбольного клубу "Віцязь" вже встановлено.
До слова "Там можна втратити не тільки свободу, а й життя": з Білорусі втекли ще троє спортсменів
Раді вітати його із сім'єю в Україні та хочемо, щоб у нас вони почували себе краще, ніж вдома. Запевнили у готовності за потреби надавати необхідну допомогу,
– розповів Дмитро Кулеба.
Костянтин Яковлєв брав активну участь у масових протестах проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. За це в червні він провів 15 діб під арештом.
Більше про Костянтина Яковлєва
- Це головний тренер білоруського гандбольного клубу "Віцязь", противник режиму Олександра Лукашенка.
- У червні 2021 року його арештували на 15 діб. Усе через підтримку журналіста Дмитра Руто, який до того відбув свій арешт за біло-червоний футбольний шарф в автівці.
- Щоб не наражати на небезпеку ні себе, ні власну сім'ю, тренер разом з рідними 3 серпня виїхав в Україну.
- До слова, "Віцязь" у 2020 році підтримав протести й вимагав від влади припинити репресії. За це його зняли з чемпіонату Білорусі.