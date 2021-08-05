Раді вітати в Україні, – МЗС встановило контакт з білоруським тренером Яковлєвим

Білоруський гандбольний тренер Костянтин Яковлєв через переслідування разом з сім'єю виїхав з Білорусі в Україну. З ним вже встановили контакти українські дипломати.

Глава Міністерства закордонних справ України 4 серпня повідомив, що контакт з тренером гандбольного клубу "Віцязь" вже встановлено.

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Раді вітати його із сім'єю в Україні та хочемо, щоб у нас вони почували себе краще, ніж вдома. Запевнили у готовності за потреби надавати необхідну допомогу,

– розповів Дмитро Кулеба.

Костянтин Яковлєв брав активну участь у масових протестах проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. За це в червні він провів 15 діб під арештом.

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