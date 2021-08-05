Раді вітати в Україні, – МЗС встановило контакт з білоруським тренером Яковлєвим

5 серпня 2021 , 04:59
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Джерело:

Дмитро Кулеба у твітері

Білоруський гандбольний тренер Костянтин Яковлєв через переслідування разом з сім'єю виїхав з Білорусі в Україну. З ним вже встановили контакти українські дипломати.

Глава Міністерства закордонних справ України 4 серпня повідомив, що контакт з тренером гандбольного клубу "Віцязь" вже встановлено.

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Раді вітати його із сім'єю в Україні та хочемо, щоб у нас вони почували себе краще, ніж вдома. Запевнили у готовності за потреби надавати необхідну допомогу,
– розповів Дмитро Кулеба.

Костянтин Яковлєв брав активну участь у масових протестах проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. За це в червні він провів 15 діб під арештом.

Більше про Костянтина Яковлєва

  • Це головний тренер білоруського гандбольного клубу "Віцязь", противник режиму Олександра Лукашенка.
  • У червні 2021 року його арештували на 15 діб. Усе через підтримку журналіста Дмитра Руто, який до того відбув свій арешт за біло-червоний футбольний шарф в автівці.
  • Щоб не наражати на небезпеку ні себе, ні власну сім'ю, тренер разом з рідними 3 серпня виїхав в Україну.
  • До слова, "Віцязь" у 2020 році підтримав протести й вимагав від влади припинити репресії. За це його зняли з чемпіонату Білорусі.
Автор: Василь Денисюк