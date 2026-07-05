Український винищувач скинув КАБ по росіянах у центрі Костянтинівки

У Костянтинівці тривають запеклі бої. Окремим групам окупантів вдалося прорватися і закріпитися у центральній частині міста.

Українські військові намагаються вибити ворога з населеного пункту. Задля цього вони, зокрема, скидають на окупантів авіабомби. Один із таких потужних ударів показав телеграм-канал "Соняшник", який пов'язують з українською авіацією.

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Що відомо про авіаудар по росіянах у Костянтинівці?

За даними каналу, Україна завдала нищівного удару бомбами по місцю базування ворожих операторів дронів. На оприлюдненому відео можна побачити, що бомба влучає точно у вікно будівлі, де зачаїлися росіяни.

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Видання "Мілітарний" зазначило: якщо російські оператори дронів працювали в цій частині міста, це може означати, що окупанти вже зайняли цей район і просунулися далі.

Нагадаємо, що Костянтинівки перебуває під контролем Сил оборони.

Днями Володимир Путін заявив про повну окупацію міста, що не відповідає дійсності. У відповідь ЗСУ записали відео з різних районів Костянтинівки. Президент Зеленський своєю чергою запросив російського диктатор до нібито "захопленого" ним міста на зустріч. Однак у Кремлі відмовилися від цієї пропозиції.

Аналітики Інституту вивчення війни не знайшли геолокаційних підтверджень просування росіян у місті. В ISW вважають, що Кремль використовує заяви про "захоплення" Костянтинівки, щоб створити враження неминучого захоплення всієї Донецької області.