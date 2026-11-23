Після переговорів в Абу-Дабі Володимир Путін запропонував організувати гуманітарну місію з Костянтинівки на Донеччині за прикладом Олешок. Така ініціатива може виглядати як спроба допомогти цивільним, однак за нею може стояти зовсім інший розрахунок Кремля. Росія використовує гуманітарні пропозиції, щоб відвернути увагу від питань, на які не хоче відповідати.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу заявив ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Навіщо Путін запропонував гуманітарну місію з Костянтинівки

Після зустрічей в Абу-Дабі спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер вирушили до Москви. Під час контактів із американською стороною Путін запропонував організувати гуманітарну місію з Костянтинівки за досвідом Олешок.

Російський диктатор заявив, що до організації такої місії могли б долучитися український і російський омбудсмени. За його версією, Росія нібито контролює Костянтинівку та готова гарантувати безпеку гуманітарного заходу.

Кулеба вважає, що ця пропозиція є прикладом класичної переговорної тактики.

Коли ти не хочеш щось робити, ти маєш переключити іншу сторону на інше питання,

– пояснив ексміністр.

Омбудсман Дмитро Лубінець раніше передавав список населених пунктів, де можна було б повторити досвід гуманітарної місії в Олешках. Імовірно, цей перелік був у розпорядженні американської сторони, яка й озвучила відповідну пропозицію під час контактів із Путіним.

Однак російський диктатор, як вважає Кулеба, обрав саме ту територію, де йому вигідно просувати таку ініціативу та де Україна, найімовірніше, буде змушена відмовитися від запропонованих умов.

Повна розмова з ексміністром МЗС: дивитись відео

Як Кремль використовує гуманітарні ініціативи в переговорах

Кулеба звернув увагу, що Росія намагається створювати враження готовності до співпраці, водночас уникаючи обговорення ключових питань. Зокрема, після переговорів в Абу-Дабі Москва фактично відсунула припинення вогню на другий план і перевела увагу на ширшу дискусію про архітектуру безпеки Європи.

На думку ексміністра, пропозиція щодо Костянтинівки продовжує цю тактику. Замість того щоб відповідати на конкретні вимоги України, Путін пропонує новий формат, який може затягнути переговори та створити додатковий привід для звинувачень на адресу Києва.

До слова військовий експерт Сергій Розе пояснив, що пропозиція Кремля щодо перемир'я в Костянтинівці може бути частиною інформаційної операції, спрямованої не лише проти України, а й на Вашингтон. Москва намагається створити враження готовності до гуманітарних кроків і використати цю ініціативу, щоб вплинути на позицію Дональда Трампа та його дружини Меланії.

Путін обирає такі теми не випадково. Якщо Україна відмовиться від запропонованої місії через неприйнятні умови або ризики для цивільних, Росія зможе подати це як небажання Києва підтримувати гуманітарні ініціативи.

Водночас сама дискусія про таку місію відволікає увагу від головного – припинення російських атак і досягнення реальних домовленостей про припинення вогню.

Тому пропозицію Путіна Кулеба радить розглядати не окремо від переговорного процесу, а як частину ширшої тактики Кремля, спрямованої на зміну порядку денного та уникнення конкретних зобов'язань.