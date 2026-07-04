Путін заявив, що російські війська захопили Костянтинівку: чому це неправда

Очільник Кремля Володимир Путін заявив, що російські війська нібито захопили Костянтинівку на Донеччині. Насправді ж місто перебуває під контролем України, хоча в ньому діють окремі російські диверсійні групи.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

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Чи захопили росіяни Костянтинівку?

Під час зустрічі з начальником Генерального штабу Росії Валерієм Герасимовим та іншими військовими Путін заявив про нібито захоплення Костянтинівки.

Також диктатор зробив низку перебільшених заяв щодо "успіхів" російських військ уздовж усієї лінії фронту.

Хочу зазначити, що взяття Костянтинівки – це лише перший, але дуже важливий етап у знищенні формування ЗСУ, що утримують поки що Слов'яно-Краматорсько-Костянтинівський, як ви сказали, укріпрайон, де противник створив глибоку ешелоновану систему фортифікаційних споруд, перетворивши міста Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка на єдиний оборонний вузол,

– сказав Путін.

В ISW визнали, що останніми тижнями російським військам вдалося досягти певних тактичних успіхів у Костянтинівці. Водночас більшість російської присутності в місті становлять невеликі групи диверсантів, які діють між українськими позиціями.

За даними українських військових джерел, станом на середину червня в Костянтинівці перебували близько 100 – 250 російських військових. Крім того, станом на 23 червня українських військових у місті було більше, ніж російських.

Ситуацію підтверджує і карта DeepState: там також можна побачити, що про повне захоплення Костянтинівки зараз не йдеться, а значна частина міста перебуває у так званій "сірій зоні".

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Аналітики зазначають, що Путін, Герасимов та інші високопосадовці щонайменше раз на місяць, починаючи із січня 2026 року, публічно перебільшують масштаби російського просування. За словами ISW, це є частиною інформаційно-психологічної кампанії, спрямованої на те, щоб переконати Захід у нібито здатності російської армії швидко наступати вздовж усієї лінії фронту.

Попри заяви Кремля, темпи російського наступу суттєво сповільнилися порівняно з минулим роком, а весняно-літня наступальна кампанія не принесла Росії стратегічно важливих здобутків.

До слова, днями українські військові перекрили постачання російським окупантам на Костянтинівському напрямку – тепер ворог не може нормально пересуватися навіть за 10 кілометрів від фронту. Однак, попри значні втрати, загарбники стягують резерви та готуються до нових штурмів.