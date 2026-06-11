Росія змінила пріоритет наступу на Донеччині і досягла деяких успіхів, – ISW

Росія нещодавно досягла тактичних успіхів у Костянтинівці на Донеччині. Це може бути головним напрямком наступу на весняно-літній сезон 2026.

Костянтинівку росіяни обрали своєю ціллю після провалу прорватися до Слов'янська. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни.

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Що відбувається навколо Костянтинівки?

За словами аналітиків, на захопленні Костянтинівки окупаційні війська зосередили значні сили.

Вони залучили елементи кількох армій та укомплектували штурмові підрозділи.

Як повідомляв український військовий спостерігач Костянтин Машовець 10 червня, штурм Костянтинівки ведуть дві великі тактичні групи – "Бахмут" і "Дзержинськ", передові підрозділи яких розташовані на відстані 2 кілометри один від одного.

Відомо, що тактична група "Бахмут" просунулася від Ступочок через Новодмитрівку, захопивши її південну частину. Окупанти зайшли в північно-східну частину Костянтинівки і просунулися вздовж траси Т-0504 Покровськ – Бахмут до залізничної станції.

Тим часом тактична група "Дзержинськ" просунулася з боку Іллінівки, охопивши райони від північно-західної до південно-західної околиці міста. Їй вдалося домогтися тактичного прориву в західній частині Костянтинівки.

Водночас саму залізничну станцію "Костянтинівка" Росія захопити не змогла. Також ЗСУ успішно зачистили Довгу Блаку на південному заході від міста від диверсійно-розвідувальних груп.

Аналітики припускають, що окупанти продовжать проникати вглиб Костянтинівки і зможуть закріпитися в окремих районах міста влітку.

Але це їм вартуватиме великих втрат, а оперативний успіх на Донбасі малоймовірний.

Нагадаємо, що у 28-й ОМБр, яка тримає фронт поблизу Костянтинівки, призначили нового командира. Ним став підполковник Богдан Курас, який раніше обіймав посаду командира 34-го окремого мотопіхотного батальйону "Вовкодави" у складі 57-ї окремої мотопіхотної бригади.