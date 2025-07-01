Росія знищує українські міста: відео, як змінилася Костянтинівка за час російської агресії

Росія цілеспрямовано знищує українські міста, нещадно обстрілюючи їх із різних видів озброєння. Військові показали, як змінилася Костянтинівка від початку російської повномасштабної агресії.

Місто поступово перетворюється на руїни. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

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Як нині виглядає Костянтинівка

У Сухопутних військах зауважили, що ціль росіян – цивільні.

Яскравий приклад, який ви можете побачити на відео, – Костянтинівка, Донецька область. Колись затишне місто, що розвивається, окупанти поступово перетворюють на руїни,

– написали там.

Військові розповіли, що лише з початку 2025 року це місто окупанти обстріляли понад 500 разів.

Через це постраждало понад 260 людей та було зруйновано понад 2700 об'єктів.

"Дії ворога не обґрунтовані жодною воєнною необхідністю, росіяни тероризують цивільне населення, вбивають мирних громадян. Їхня ціль – не лише військові. Їхня ціль – цивільні!" – ще раз наголосили у ЗСУ.

Як виглядає Костянтинівка після агресії Росії: дивіться відео

Нагадаємо, що 6 липня Росія комбіновано атакувала Костянтинівку. Унаслідок цього загинули 4 людини, також є постраждалий.