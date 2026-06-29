"Пекельний напрямок": ЗСУ паралізували логістику росіян під Костянтинівкою

Українські військові продовжують активно знищувати росіян на фронті. Сили оборони потужно тиснуть на ворога на Костянтинівському напрямку.

Про це повідомили в "АрміяInform".

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Як ЗСУ знищують росіян на Костянтинівському напрямку?

Українські військові перекрили постачання російським окупантам на Костянтинівському напрямку. Тепер ворог не може нормально пересуватися навіть за 10 кілометрів від фронту. Попри значні втрати, загарбники стягують резерви та готуються до нових штурмів.

Командир роти батальйону безпілотників Black Raven 93-ї ОМБр "Холодний Яр" із позивним "Штик" розповів, що Сили оборони дістають окупантів на глибині до 30 кілометрів від лінії фронту.Найгарячіша робота триває у 10-кілометровій зоні.

Ближче ніж на 10 кілометрів вони не можуть нормально пересуватися навіть пішки,

– сказав військовий.

Через постійні удари росіяни не можуть підвозити забезпечення звичайним транспортом, тому шукають інші виходи. Щоб доставити припаси піхоті на передову, загарбники використовують навіть дрони-бомбери.

Попри зруйновану логістику та великі втрати під час спроб закріпитися, російська армія продовжує тиснути на цьому напрямку. Ворог намагається підійти впритул до українських позицій, тому бійцям доводиться постійно вибивати окупантів з окопів та лісопосадок.

Ситуація залишається дуже напруженою. Насправді ворог серйозно накопичує сили. Це досить пекельний напрямок,

– підсумував командир.

Що у Росії говорять про "успіхи" на фронті?

Путін знову намагається показати росіянам бодай якісь "успіхи" на фронті, заявляючи про просування окупантів біля Костянтинівки та нібито на всіх ділянках. Такі слова пролунали в момент, коли Росії складно демонструвати результат на Півдні й у Криму.

У Кремлі заявляють, що російська армія в Україні нібито щодня наступає і просувається вперед. На підтвердження своїх успіхів окупанти публікують відео з ШІ, на яких встановлюють прапори "над новими захопленими селами".

Також російський диктатор Путін нещодавно стверджував, що його війська нібито перебувають за 10,5 кілометра від Сум, а до Слов'янська їм залишилося 8 – 9 кілометрів. За його словами, метою Росії в Сумській області є створення "зони безпеки".