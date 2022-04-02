Косять газони й збираються садити квіти: у Харкові попри війну готуються до сезону

Попри війну місцева влада Харкова намагається підтримувати життєдіяльність міста. Там розбирають завали, прибирають вулиці та укріплюють інфраструктуру.

Також у місті не планують порушувати традиції, навіть під обстрілами, тому почали готуватися до весняно-літнього сезону.

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У Харкові готуються до весняно-літнього сезону

Так, на проспекті Незалежності комунальні служби прибирають прилеглу територію, косять газони та готують клумбу для садіння квітів. На цьому місці завжди висаджували квіти, які радували харків'ян, і цього року винятків не буде,

– заявили комунальники.

У міській раді підкреслили, що у прибиранні міста допомагають й самі харків'яни.

Як готуються до сезону / Фото з фейсбуку Харківської Міської Ради

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