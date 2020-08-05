У Києві з 5 поверху житлового будинку викинули кота. Тварину відвезли до ветеринарної клініки, однак врятувати її не вдалось. Через 4 години після інциденту кіт помер в реанімації.

Як повідомили у спільноті dtp.kiev.ua, трагедія трапилась у ніч на 5 серпня, кота викинув психічно хворий син власників квартири.

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Деталі інциденту

Це трапилось за такою адресою: вулиця Старосільська, 52, Деснянський район. Хлопець, який викинув кота був психічно хворий. Йому 21 рік.

Викинув кота з балкона й погрожував ножем батькам та орендарям, які знімали кімнату. Сина було моментально нейтралізовано й передано поліції,

– розповіли у спільноті.

Як рятували тварину

Відразу після інциденту тварину повезли до ветеринарної клініки. Кота привезли ще живим. Попри те, що у тварини було дуже багато травм, вона навіть намагалася встати. Однак вже через 4 години померла. У тварини були розірвані внутрішні органи: печінка, селезінка, а також незворотний травматичний шок.

Як зазначили у повідомленні, 21-річного зловмисника чекає покарання за вчинене.