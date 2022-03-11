Котельні не пошкоджені, – мер Луцька про наслідки обстрілу

Приблизно о 5:45 ранку ракети влучили у військовий аеродром, що розташований поблизу Луцька, фактично у межах міста. Котельні, що розташовані неподалік, внаслідок обстрілу не пошкоджені.

Пролунали 3 вибухи, за попередньою інформацією, це були крилаті ракети. Остаточну інформацію, зокрема звідки саме випустили ракети, ще встановлюють військові. Про це в ефірі 24 каналу розповів мер Луцька Ігор Поліщук.

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Котельні були відімкнені, – мер Луцька

На жаль, внаслідок обстрілу є один загиблий. Інформація щодо кількості постраждалих ще уточнюється, на місці працює ДСНС.

"Котельні не постраждали. Котельні, які розташовані неподалік, були відімкнені за моїм розпорядженням з мотивів безпеки. Наразі ми будемо їх вмикати, щоб продовжувати подачу теплоенергії в будинки", – заявив Ігор Поліщук.

Мер Луцька підтвердив, що система оповіщення тривоги, яку вмикають військові, не спрацювала. Водночас чому саме – незрозуміло, причину встановлюють.

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