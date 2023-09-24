Багато котів погоріло, деякі задихнулися, – мешканка будинку біля "Котохати" про побачене

24 вересня 2023, 12:49
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Джерело:

"Ми Україна"

У Києві спалахнула "Котохата" – притулок, у якому було чимало десятків тварин без господарів. Люди, які жили поруч, розповіли, що бачили власними очима тієї страшної ночі.

Власне, у ніч на 24 вересня зайнявся притулок. Важливо, що він не мав офіційного статусу – це просто-таки було місце, куди люди приносили тварин і доглядали за ними. За словами місцевої, сталася пожежа близько 00:00.

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Смертельна пожежа в "Котохаті"

Киянка констатувала, що після того як відчула запах диму та побачила "Котохату" у вогні, одразу вирушила на місце події рятувати чотирилапих.

Воно все обгоріло. От що вони могли зробити? Беззахисні створіння, невинні коти... О 12 годині ночі ми відчули дим. Я подивилася у вікно та побачила пожежу. Ми пішли сюди. Я почала рятувати котів, що ховалась по кущах. Тут було дуже багато диму, людей. Коти розбігались,
– розповіла жінка.

Окрім того, вона наголосила на неприємному запаху, відчувши який одразу стає зрозуміло, що вогонь забрав життя живих тварин.

"Дістали трьох кошенят – вони задихнулися. Дуже слабо дихали. Ми намагалися їх привести в почуття. Робили штучне дихання, масаж серця… Багато згоріло, однозначно. Кількість невідома", – додала мешканка сусіднього будинку.

Киянка розповіла про пожежу в притулку: дивіться відео

Що стало причиною займання

  • Волонтерка Наталя Петрущенкова запевнила, що це був зумисний підпал, внаслідок якої загинуло щонайменше 6 тварин. За її словами, в будь-якій європейській країні таке не могло б статися.
  • Окрім того, місцеві жителі ще вночі писали про те, що самоорганізований притулок вночі підпалили невідомі. Активісти наголошують на важливості покарання усіх причетних до цієї пожежі.
  • Поліція уже відкрила кримінальне провадження за статями про підпал та жорстоке поводження з тваринами. За інформацією правоохоронців, у притулку було близько 60 чотирилапих, з них 7 загинуло.

Важливо! Якщо ви володієте інформацією про обставини цієї пожежі, телефонуйте за номером чергової частини Голосіївського управління поліції +38 (063) 445-79-73 або на спецлінію 102.
Автор: Мар'ян-Сергій Чупак