Багато котів погоріло, деякі задихнулися, – мешканка будинку біля "Котохати" про побачене
Джерело:"Ми Україна"
У Києві спалахнула "Котохата" – притулок, у якому було чимало десятків тварин без господарів. Люди, які жили поруч, розповіли, що бачили власними очима тієї страшної ночі.
Власне, у ніч на 24 вересня зайнявся притулок. Важливо, що він не мав офіційного статусу – це просто-таки було місце, куди люди приносили тварин і доглядали за ними. За словами місцевої, сталася пожежа близько 00:00.
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Смертельна пожежа в "Котохаті"
Киянка констатувала, що після того як відчула запах диму та побачила "Котохату" у вогні, одразу вирушила на місце події рятувати чотирилапих.
Воно все обгоріло. От що вони могли зробити? Беззахисні створіння, невинні коти... О 12 годині ночі ми відчули дим. Я подивилася у вікно та побачила пожежу. Ми пішли сюди. Я почала рятувати котів, що ховалась по кущах. Тут було дуже багато диму, людей. Коти розбігались,
– розповіла жінка.
Окрім того, вона наголосила на неприємному запаху, відчувши який одразу стає зрозуміло, що вогонь забрав життя живих тварин.
"Дістали трьох кошенят – вони задихнулися. Дуже слабо дихали. Ми намагалися їх привести в почуття. Робили штучне дихання, масаж серця… Багато згоріло, однозначно. Кількість невідома", – додала мешканка сусіднього будинку.
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Що стало причиною займання
- Волонтерка Наталя Петрущенкова запевнила, що це був зумисний підпал, внаслідок якої загинуло щонайменше 6 тварин. За її словами, в будь-якій європейській країні таке не могло б статися.
- Окрім того, місцеві жителі ще вночі писали про те, що самоорганізований притулок вночі підпалили невідомі. Активісти наголошують на важливості покарання усіх причетних до цієї пожежі.
- Поліція уже відкрила кримінальне провадження за статями про підпал та жорстоке поводження з тваринами. За інформацією правоохоронців, у притулку було близько 60 чотирилапих, з них 7 загинуло.