Ворог обстріляв Козачу Лопань на Харківщині з танка: є поранені

Російські окупанти обстріляли з танка селище Козача Лопань Дергачівської міської громади Харківської області. На жаль, є поранені люди.

Повітряну тривогу в Харківській області оголосили орієнтовно о 13:19 й тривала вона до 14:34 19 серпня. Вночі проти 19 серпня Росія атакувала також цивільну інфраструктуру в Богодухівському та Харківському районах області.

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Що відомо про обстріл селище з танка

Начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко розповів, що о 14:33 росіяни обстрілювали Козачу Лопань з танка.

Є інформація про поранену місцеву мешканку. Дані уточнюються,

– сказав посадовець.

Він попросив мешканців Козачої Лопані перебувати в укриттях. Адже це може врятувати життя.

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Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов вранці 19 серпня заявив, що окупанти вдарили по Козачій Лопані Дергачівської громади також орієнтовно о 3:15 проти 19 серпня.

Внаслідок обстрілу пошкоджено два приватні будинки. Інформація про постраждалих не надходила,

– сказав очільник ОВА.

За його словами, за минулу добу окупанти атакували Ізюмський та Куп'янський райони. На жаль, внаслідок обстрілів зазнала вибухового поранення 52-річна жінка.