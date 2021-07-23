Під час навчань "Козацька булава-2021" танкові снаряди полетіли в село

У ході навчань "Козацька булава-2021" снаряди танка Т-64 розірвалися поблизу населеного пункту й на території домогосподарства. Прокуратура розпочала розслідування недбалого ставлення до служби.

Інцидент трапився 22 липня на полігоні "Широкий лан" під час заключної частини змагань, коли стрільби виконували військові 54 ОМБр імені Гетьмана Мазепи.

До слова 1200 військових з різних країн: в Україні вперше стартували військові навчання "Три мечі – 2021"

Після стрільб танків Т-64 розірвані снаряди виявили поблизу населеного пункту й на подвір'ї одного з будинків. На щастя, ніхто не постраждав.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події. Також за підсумками перевірки обіцяють встановити коло осіб, винних у цьому інциденті.

Справу розслідують за статтею про недбалого ставлення до служби. Імовірним винуватцям може загрожувати від 5 до 7 років за ґратами.

Коротко про "Козацьку булаву-2021":

Це спільні українсько-британські міжнародні військові навчання, які вперше проходять у 2021 році.

Навчання проходять на півдні України, зокрема на "Широкому лану" в Миколаївській області.

Загалом учасниками навчань стали понад 3 тисячі військових. Крім України й Великої Британії, участь у навчаннях беруть військові з: