Козацький дух такий: на Запоріжжі ворог приречений на поразку

Росіяни вторглися в Запоріжжя та захопили у свою владу майданчик Запорізької АЕС. Проте Олексій Резніков впевнений, що окупанти не зможуть подолати українців.

Міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що Україна вже 196 годин тримає оборону. "Ми даємо відсіч російським окупантам вже другий тиждень", – каже він.

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За його словами, українські захисники зупинили ворога на більшості напрямків, наразі залишається складною ситуація на півдні, де ворог в останні години обстрілював Запорізьку АЕС.

Але бойовий дух людей у козацькому краї такий, що окупанти приречені на поразку,

– запевнив Резніков.

Додамо, що вночі 4 березня Росія обстріляла найбільшу в Європі атомну електростанцію. Атака на Запорізьку АЕС сколихнула не лише Україну, а й увесь світ, зокрема і президентів багатьох країн.

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