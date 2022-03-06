На Козелець направили 100 одиниць озброєння і військової техніки, зокрема ТОС-1 "Буратіно"
6 березня 2022 , 02:05Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Генштабу ЗСУ
У Генштабі ЗСУ заявили, що у Козелець, що на Чернігівщині, окупанти скерували техніку. Зокрема мовиться про 100 одиниць озброєння.
Також окупанти скеровують військове озброєння. Про це у Генштабі ЗСУ заявили 5 березня – на 10 день війни, яку Росія почала проти України.
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Окупанти скеровують техніку в сторону селища Козелець
У напрямку Козельця зафіксовано переміщення до 100 одиниць озброєння і військової техніки, зокрема важку вогнеметну систему "Буратіно",
– заявили у Генштабі ЗСУ.
Ба більше, щодо дій окупантів відомо:
- триває перегрупування військ ворога на Броварському напрямку;
- здійснюється висування підрозділів у напрямку населеного пункту Перемога;
- окупанти намагаються підійти до траси Бровари – Бориспіль;
- висувають підрозділи 6-ї загальновійськової армії та 1 танкової армії Західного воєнного округу для проведення наступу на Чернігів та Ніжин.
Як можна протистояти ворогу / Інфографіка 24 каналу
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