Кожен десятий бронежилет ЗСУ надав Метінвест: компанія направила 1,4 мільярда гривень військовим

За 250 днів російської агресії на підтримку української армії Група Метінвест спрямувала 1,4 мільярда гривень. Компанія надала кожен десятий бронежилет у Збройних Силах України.

Про це повідомляє офіційний сайт Групи Метінвест. Зокрема, Метінвест став одним із найбільших постачальників спецсталі та захисної амуніції в Україні.

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Наразі оборонців зі ЗСУ, Національної гвардії, Головного управління розвідки та інших військових структур захищатимуть 150 тисяч бронежилетів від Метінвесту. Частина бронежилетів закуповується за кордоном, але більшість – виготовляється в Україні. Бронежилети також отримують військові медики, рятувальники ДСНС та співробітники комунальних підприємств.

Поза тим компанія передала воїнам 23 тисячі касок і шоломів.

Зараз у лавах ЗСУ служать 7 тисяч працівників Метінвесту. Компанія надає їм захисну амуніцію.

Металурги Метінвесту розробили захисні конструкції для військових. На фронт вже відправили 29 металевих укриттів для зміцнення окопів. Компанія планує щомісяця виготовляти й передавати на передній край 30 таких укриттів.

За словами генерального директора Групи Юрія Риженкова, Метінвест – це надійна опора України, це команда з людей, які вкладають душу у допомогу країні.

Для України Метінвест – це надійна опора. Це тисячі людей, які вкладають душу у свою справу, дбають про земляків та служать у лавах ЗСУ. Від першого дня війни Метінвест допомагає країні бути сильною. Ми скрізь, де потрібна підтримка. І разом ми наближаємо перемогу України,

– заявив Риженков.