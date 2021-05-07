Кожен 3 українець взагалі не вживає алкоголь: результати опитування

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Алкогольні напої вживають 66% українців, натомість 32% не роблять цього ніколи. Найчастіше алкоголь вживають на свята, а чоловіки в будь-якому віці споживають його частіше, ніж жінки.

Джерело:

"Рейтинг"

Про ставлення українців до алкоголю свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

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Скільки українців вживають алкоголь та як часто

  • 66% опитаних українців вживають алкогольні напої,
  • 33% вживають його рідше, ніж раз на місяць,
  • 26% – кілька разів на місяць,
  • 7% – кілька разів на тиждень,
  • 1% – кожного дня,
  • 32% опитаних взагалі не вживають алкогольних напоїв.

Частіше алкоголь вживають чоловіки, молодь і люди середнього віку та більш забезпечені. Крім того, чоловіки в будь-якому віці споживають алкоголь частіше, ніж жінки. Також молодь частіше вживає алкоголь.


Як часто українці вживають алкоголь / Інфографіка "Рейтингу"

Які найпопулярніші види алкоголю

  • вино – 36%,
  • пиво – 29%,
  • горілка – 20%,
  • коньяк – 17%,
  • домашні вина, настойки – 14%,
  • шампанське, ігристі вина – 12%,
  • віскі – 7%,
  • самогон – 6%.
  • сидр, ром, наливки чи настоянки, вермут, коктейлі, джин, лікери вживають 1 – 2%.

Вино частіше споживають на Заході та в Центрі. Також у Західному регіоні більш поширені домашні вина і настойки та самогон. На Сході частіше обирають горілку. Молодь частіше споживає пиво і вино, люди старшого віку – горілку, коньяк, домашні вина і настоянки, а також самогон.

Коли українці вживають алкоголь

  • на честь свята, або події – 67%,
  • щоб гарно провести час з близькими споживають спиртне 30%,
  • щоб розслабитися, підняти настрій – 24%,
  • щоб насолодитися смаком – 9%,
  • добре підходить до страв – 8%,
  • корисно для здоров'я – 7%,
  • допомагає заснути – 4%.

54% вважають, що існують безпечні дози алкоголю, які нешкідливі для здоров'я, водночас 45% з цим не згодні.


Які напої та з якого приводу вживають українці / Інфографіка "Рейтингу"

Що відомо про опитування

Його протягом 25 – 27 квітня проводила соціологічна група "Рейтинг". Шляхом телефонних інтерв'ю опитали 1 500 українців віком від 18 років з усіх територій, окрім тимчасового окупованих. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,5%.