Кожен 3 українець взагалі не вживає алкоголь: результати опитування

Алкогольні напої вживають 66% українців, натомість 32% не роблять цього ніколи. Найчастіше алкоголь вживають на свята, а чоловіки в будь-якому віці споживають його частіше, ніж жінки.

Про ставлення українців до алкоголю свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

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Скільки українців вживають алкоголь та як часто

66% опитаних українців вживають алкогольні напої,

33% вживають його рідше, ніж раз на місяць,

26% – кілька разів на місяць,

7% – кілька разів на тиждень,

1% – кожного дня,

32% опитаних взагалі не вживають алкогольних напоїв.

Частіше алкоголь вживають чоловіки, молодь і люди середнього віку та більш забезпечені. Крім того, чоловіки в будь-якому віці споживають алкоголь частіше, ніж жінки. Також молодь частіше вживає алкоголь.



Як часто українці вживають алкоголь / Інфографіка "Рейтингу"

Які найпопулярніші види алкоголю

вино – 36%,

пиво – 29%,

горілка – 20%,

коньяк – 17%,

домашні вина, настойки – 14%,

шампанське, ігристі вина – 12%,

віскі – 7%,

самогон – 6%.

сидр, ром, наливки чи настоянки, вермут, коктейлі, джин, лікери вживають 1 – 2%.

Вино частіше споживають на Заході та в Центрі. Також у Західному регіоні більш поширені домашні вина і настойки та самогон. На Сході частіше обирають горілку. Молодь частіше споживає пиво і вино, люди старшого віку – горілку, коньяк, домашні вина і настоянки, а також самогон.

Коли українці вживають алкоголь

на честь свята, або події – 67%,

щоб гарно провести час з близькими споживають спиртне 30%,

щоб розслабитися, підняти настрій – 24%,

щоб насолодитися смаком – 9%,

добре підходить до страв – 8%,

корисно для здоров'я – 7%,

допомагає заснути – 4%.

54% вважають, що існують безпечні дози алкоголю, які нешкідливі для здоров'я, водночас 45% з цим не згодні.



Які напої та з якого приводу вживають українці / Інфографіка "Рейтингу"