Кожен 5 українець змінив місце проживання від початку війни: дослідження

Соціологічна група "Рейтинг" провела нове дослідження 26 квітня 2022 року. Завдяки отриманим результатам, можна дізнатися, скільки українців через війну змінили місце проживання.

Згідно з опитуваннями, 20% дорослого населення повідомили, що їм довелося змінити місце проживання. Відомо, що цей показник сталий ще з середини березня 2022 року.

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Зі східних регіонів виїхало найбільша кількість людей – 58%. При цьому переважно виїжджало молоде покоління – 33%.

Крім того, з початку квітня зменшилася кількість тих людей, які планують повертатися додому найближчим часом – з 29% до 22%. Проте збільшилися результати щодо тих, хто хотів би повернутися трохи пізніше – з 24% до 31%.

Майже не змінилася кількість тих, хто має намір повернутися додому, але після завершення війни – 43%.

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