Кожен громадянин Росії відчує санкції світу, – Кулеба закликав "будити" росіян

Пересічні росіяни досі не усвідомили, що злочинна війна Росії проти України відіб'ється конкретно на них.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він наголосив, що санкції проти Росії стосуються не лише олігархів. Кожен росіянин відчує їх на собі.

Увага Коли світ відключить Росію від SWIFT та що це означатиме

Від втрати сучасних технологій до знецінення заощаджень та безробіття. Гіперінфляція, дефіцит та черги. Пенсіонерам стане ще важче, а молодь втратить майбутнє,

– наголосив Кулеба.

Але найважливіше — в очах світу всі росіяни тепер агресори та варвари. Мовчазні співучасники злочину.

Кулеба також звернувся до українців та попросив зв'язатися з росіянами, які ще не усвідомили, що буде особисто з ними через підлий напад на Україну.

Розповсюджуйте картинки російською мовою з цього можу допису в російських сегментах соцмереж. Завантажуйте їх та закидайте їм,

– додав він.

Закликайте всіх росіян: прокидайтеся!



Санкції, які чекають росіян / Інфографіка Ukraine NOW

Нагадаємо, що Україні вдається переконати все більше міжнародних партнерів прийняти рішення про відключення Росії від SWIFT.

Увага Італія підтримала відключення Росії від SWIFT та надасть допомогу Україні

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.