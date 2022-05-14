Кожен, хто відновлює Україну, – герой, – Тимошенко розповів про успіхи в деокупованих регіонах

"Русскій мір" залишив за собою чимало наслідків у деокупованих територіях. Одними із таких є зруйновані автомобільні дороги, пошкоджене електропостачання тощо.

Втім, поки українські захисники нищать ворога на полі бою, ДСНС, поліція, комунальні служби, дорожники та волонтери перемагають на своєму фронті. Зокрема, працюють над відновлення України, повідомляє заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

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Кожен, хто працює над відновленням нашої країни без сну та відпочинку, за будь-якої погоди, – герой,

– підкреслив Тимошенко.​

Які успіхи в деокупованих регіонах:

Так, аварійні бригади безперервно працюють над відновленням електропостачання у населених пунктах областей, які постраждали через бойові дії. Тільки на Київщині протягом доби підключено електроенергію у 22-х населених пунктах. А мешканці 120 населених пунктів вже можуть скористатися послугами газу. В Ірпені його відновлено на 82%.

Також протягом минулої доби працівники ДСНС виявили та знищили 482 вибухонебезпечних предмети.

Поліцейські теж не сидять на місці, вони продовжують затримувати мародерів - станом на сьогодні затримали 339 у Київській області.

Крім того, на Харківщині тривають ремонтні роботи на автошляхах. Зокрема, на трасі Шевченкове – Балаклія – Первомайський – Кегичівка дорожні служби працюють над влаштуванням тимчасового об'їзду зруйнованого мосту.

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