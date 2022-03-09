Кожен має знати ці імена: розвідники оприлюднили список окупантів, які бомблять українські міста

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднили особисті дані окупантів, які бомблять українські міста.

Більшість військових зі списку – проживали у Росії. Воні здійснюють ракетні обстріли українських міст і так убивають мирних мешканців.

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Льотний склад стратегічної авіації повітряно-космічних сил Росії планує переміститись на аеродроми Білорусі, щоб бомбити Україну.

До переліку потрапили понад 30 російських військових, офіцерів, льотчиків, командирів та їхніх заступників.

Гарантуємо, що ви сповна відчуєте гнів українського народу. Обіцяємо, жоден злочин не залишиться безкарним,

– зазначили у розвідці.

Список окупантів

Командири літаків ТУ-160 22 гвардійської бомбардувальної авіаційної дивізії (Саратовська область, місто Енгельс):

генерал-майор Пчела Олег Володимирович. Дата народження 14.11.1970 року;

Старший штурман – полковник Баранов Олег Юрійович, дата народження – 23.05.1967, адреса проживання: Саратовська область, місто Енгельс-1 буд. 82 кв. 20 (льотне містечко).

121 важкий бомбардувальний авіаційний полк, військова частина 85927 (у бойовому складі Ту-160М, Ту-160):

командир полку – полковник Скитский Олег Ігорович, дата народження 24.07.1980, адреса проживання: Саратовська область, місто Енгельс-1 буд. 82 кв. 37;

командир ескадрильї полку – підполковник Волковицкий Сергій Івнович, дата народження – 05.08.1973, адреса проживання: Саратовська область, місто Енгельс-1 буд. 81 кв. 17.

Екіпаж:

командир корабля підполковник Волковицкий С.І.; льотчик-іинструктор підполковник Бурдаков П.В.; штурман корабля майор Елькин Д.В.; штурман-інструктор подполковник Малінін В.В.

заступник командира ескадрильї полку – майор Гуцал Алексей Миколайович, дата народження – 28.11.1979;

командир корабля – майор Мішин Сергій;

командир корабля – майор Тверитин Ігор Юрійович, дата народження – 03.12.1974, адреса проживання: Саратовська область, м.Енгельс-1 буд. 1 кв. 175;

А також командир корабля – підполковник Хамитов Руслан.

Командири літаків ТУ-95 184 важкий бомбардувальний авіаційний полк (у бойовому складі Ту-95МС):

командир полку – полковник Симоненко Олександр;

командир ескадрильї – підполковник Павлюков Федор (1982 – 1983 року народження);

182 важкий бомбардувальний авіаційний полк (військова частина 75715, Українка). У бойовому складі Ту-95МС:

командир – полковник Єгоров Дмитро;

командир ескадрильї підполковник Манягин Олександр;

заступник командира ескадрильї майор Юрасов Александр Віталійович.

Льотчики:

підполковник Сирбу Сергій;

командир авіаційного загону підполковник Шабунин Сергій Валерьевич, 15.03.1974, chak@amur.ru

майор Волков С.Н.

майор Семенюк Е.В.

Штурмани:

полковник Павлюканец Г.Ф.

підполковник Циганко А.В.

майор Могилевский К.А.

майор Саввин С.А.

капітан Палто К.В.

Бортові спеціалісти:

підполковник Кругленко В.Г.

майор Баяндин А.В.

майор Баранов В.В.

майор Литвинов С.М.

капітан Бичин Р.Н.

капітан. Пахомовский А.А

старший лейтенант Попльовкін Н.П.

старший прапорщик Леонтьєв В.И.

командир авіаційного загону Птах Сергій Анатолійович – 21.08.1971, psa71@amur.ru.

Льотчики Ту-95МС:

Ільїн Сергій Юрійович (орієнтовно 1973 – 1974 року народження, sery@amur.ru);

майор Поваляєв Сергій;

капітан Жуланов Денис.

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