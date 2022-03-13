Кожен російський танк зустріне свій "джавелін": командувач оборони Києва оглянув позиції

Командувач оборони Києва генерал-полковник Олександр Сирський продовжує перевіряти готовність позицій захисників столиці до зустрічі з ворогом.

На південному напрямку передмістя столиці захисники продовжують облаштовувати фортифікаційні та інженерні споруди для можливості гідно та несподівано зустріти російського окупанта.

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Окрім цього, командири підрозділів обговорили з командувачем оборони Києва можливі варіанти посилення в обладнанні позицій, щоб бути готовим до імовірних дій ворога.

Попри усі свої невдачі в атакувальних діях, російсько-окупаційні війська не припинять спроб взяти столицю в облогу. Ми цього їм не дозволимо зробити. Тут кожен російський танк зустріне свій український "джавелін",

– заявив генерал-полковник Олександр Сирський.

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