Кожен транш військової допомоги наближає нас до миру в Європі, - Резніков

26 квітня 2022 , 21:57
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Олексій Резніков

Міністр оборони України зустрівся з представниками 40 країна на німецькій авіабазі Рамштайн. Там він виступив з посланням до партнерів - кожен транш до України наближає всіх до миру в Європі та світі.

На зустрічі міністрів оборони Олексій Резніков звернувся до партнерів з промовою. На авіабазі обговорювалося питання надання більшої допомоги Україні. 

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Резніков підкреслив – чим більше Україна отримує допомоги, тим швидше настане мир в Європі та справедливе покарання Росії. 

Передав послання від України західним партнерам: кожен транш військової допомоги наближає нас до миру в Європі, зміцнює безпеку у світі, зміцнює справедливість та нашу спільну перемогу над Росією,
– написав Резніков.

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Автор: Ярослава Прадід