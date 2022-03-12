Кожного дня будемо намагатися врятувати наших людей, – Зеленський про гумкоридор в Маріуполь

Зеленський нагадав, що гуманітарний коридор до Маріуполя постійно зривають. Однак влада відправлятиме допомогу кожного дня, аж поки вона не доїде.

Сьогодні, 12 березня до Маріуполя знову відправили гуманітарну допомогу. Про це Зеленський заявив под час звернення, повідомляє 24 канал.

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Ми знову відправили гуманітарний вантаж у Маріуполь. Ми будемо намагатись кожного дня, щоб врятувати наших людей,

– зазначив президент.

Також гуманітарні коридори підготували з Макарова, Бородянки, Тростянця, Сум, Полтави, Лебедина, Конотопа, Великої Писарівки, Краснопілля, Пологів, Гостомеля, Козаровичів, Микуличів та Андріївки.

Зеленський подякував кожному водію гуманітарної колони, священникам, що супроводжують автобуси.

Звернення Зеленського: дивіться відео