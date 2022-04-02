Кожного дня українці прокидаються в жаху, – Моравецький засудив європейські країни

2 квітня 2022 , 19:37
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Джерело:

твітер Матеуша Моравецького

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький засудив санкційну політику країн Європи проти Росії. Польський прем'єр обурений непослідовною позицією європейських країн.

Моравецький: "Путін підпалив Україну"

Моравецький заявив, що поки українці перебувають під обстрілами росіян, у Європі спершу оголошують санкції проти РФ, а потім прагнуть "не перегинати палицю".

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Щодня сотні тисяч українців прокидаються в страху перед бомбардуванням російських літаків. А тим часом Європа грає в лотерею: спочатку оголошує посилення санкцій, через день каже, що не будемо перегинати палицю,
– написав прем'єр у твітері.

Він додав, що "Путін підпалив Україну, а Європа задається питанням, чи достатньо у неї вогнегасників".

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Автор: Михайло Гема