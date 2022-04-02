Кожного дня українці прокидаються в жаху, – Моравецький засудив європейські країни
Джерело:твітер Матеуша Моравецького
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький засудив санкційну політику країн Європи проти Росії. Польський прем'єр обурений непослідовною позицією європейських країн.
Моравецький: "Путін підпалив Україну"
Моравецький заявив, що поки українці перебувають під обстрілами росіян, у Європі спершу оголошують санкції проти РФ, а потім прагнуть "не перегинати палицю".
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Щодня сотні тисяч українців прокидаються в страху перед бомбардуванням російських літаків. А тим часом Європа грає в лотерею: спочатку оголошує посилення санкцій, через день каже, що не будемо перегинати палицю,
– написав прем'єр у твітері.
Він додав, що "Путін підпалив Україну, а Європа задається питанням, чи достатньо у неї вогнегасників".
- Раніше Моравецький заявляв, що Польща наполягає на зупинці імпорту енергоресурсів Росії. Та проти цього, за його словами, Німеччина, Австрія та Угорщина.
- Також польський прем'єр наголошував на тому, що від системи SWIFT потрібно відключити усі російські банки, а замороження активів – розширити.
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