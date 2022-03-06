У кожному відділенні "Нової пошти" можна безкоштовно відправити гуманітарну допомогу

У відділеннях "Нової пошти", які продовжують роботу, можна безкоштовно відправити гуманітарну допомогу. Мовиться про допомогу військовим та постраждалим цивільним людям.

Відповідну інформацію оприлюднили 6 березня у телеграмі Центру протидії дезінформації при РНБО. Це трапилось на 11 день війни, яку Росія почала проти України.

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Безкоштовно на "Новій пошті" можна відправити допомогу

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє: в усіх працюючих відділеннях "Нової пошти" можна безкоштовно відправити допомогу військовим та постраждалим цивільним,

– мовиться в повідомленні.

У межах безкоштовної допомоги заявили, що відправити можна:

продукти тривалого зберігання;

медикаменти;

засоби особистої гігієни;

інші необхідні в умовах воєнного стану речі

"Щоб відправити гуманітарний вантаж безкоштовно, клієнти мають принести його до відділень "Нової пошти", які на поточний момент працюють, та відправити його, не вказуючи конкретного адресата", – мовиться у Центрі протидії дезінформації при РНБО.



Як можна протистояти ворогу / Інфографіка 24 каналу



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