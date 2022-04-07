У кожної країни Заходу може бути своє "24 лютого 2022 року", – заступниця глави Міноборони

Росія розпочала повномасштабну війну не лише проти України, а по суті й проти всього цивілізованого світу. Саме тому будь-яка країна Заходу зараз перебуває під небезпекою.

Таку думку висловила Ганна Маляр – заступниця міністра оборони України, повідомляє 24 канал, посилаючись на брифінг посадовиці. За її словами, інші держави теж можуть прожити своє "24 лютого 2022 року".

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Маляр: Світ має це виправити

Заступниця глави Міноборони зазначила, що сьогодні Росія є антропологічною катастрофою не лише для України, а й для всієї світової спільноти. Світ разом з України має це виправити, поки не пізно.

У нас у всіх, у кожної західної країни може бути своє "24 лютого 2022 року",

– наголосила Маляр.

Вона підкреслила, що рейтинг підтримки Путіна серед росіян росте, і вони інфіковані своїм російським нацизмом. "Несуть повну відповідальність за всі злочини", – додала посадовиця.

Заступниця очільника Міноборони ще раз нагадала на тому, що звільнені території України є, звісно ж, гарними новинами, але вони закінчуються, коли помітні наслідки від російських убивць.

"Коли заходимо туди, де були окупанти розуміємо апокаліптичні масштаби жертв серед мирного населення. Вони планували це із самого початку", – відзначила вона.

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