Козицький пояснив, як орієнтуватися на повітряну тривогу жителям Львівщини

3 березня 2022 , 14:28
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Джерело:

фейсбук Максим Козицький

Голова Львівської обласної державної адміністрації на своїй сторінці у соціальній мережі фейсбук повідомив, як львівʼян орієнтуватися щодо повітряної тривоги.

За його словами, якщо сирена та телеграм-канал "Оповіщення ЦЗ" повідомляють про тривогу, це стосується не лише Львова, а усієї Львівщини.

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"Якщо сирена припинила працювати, це не означає, що небезпеки уже немає. Відбій повітряної тривоги настає тоді, коли сирена звучить вдруге і надходить сповіщення від телеграм-каналу", – повідомив Максим Козицький.

Якщо звучить сигнал тривоги, необхідно увімкнути телеканали Перший Західний, Правда тут. Львів, НТА або UA:Львів. Також алгоритм дій подають: радіо Перше, Львівська хвиля, Люкс, Вголос та Незалежність,
– зазначив Козицький.

Детальну інструкцію публікують на телеграм-каналі Оповіщення ЦЗ Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Що робити під час повітряної тривоги

  • Заборонено перебувати на вулиці;
  • Потрібно вимкнути світло та газ, взяти документи, харчі та воду;
  • Слід перейти в укриття чи найбільш безпечне місце вдома (ванна кімната, підвал).

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Допис Максима Козицького

Якщо сирена та телеграм-канал "Оповіщення ЦЗ" повідомляють про тривогу, це стосується не лише Львова, а усієї Львівщини
Коли ви чуєте звук сирени чи отримуєте відповідне повідомлення від телеграм-каналу «Оповіщення ЦЗ» це означає, що на всій території Львівської області є небезпека.
Якщо сирена припинила працювати, це не означає, що небезпеки уже немає. Відбій повітряної тривоги настає тоді, коли сирена звучить вдруге і надходить сповіщення від телеграм-каналу.
Якщо звучить сигнал тривоги, необхідно увімкнути телеканали Перший Західний, Правда тут. Львів, НТА або UA:Львів. Також алгоритм дій подають: радіо Перше, Львівська хвиля, Люкс, Вголос та Незалежність.
Крім того, детальну інструкцію публікують на телеграм-каналі Оповіщення ЦЗ (https://t.me/dczloda) Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
Під час повітряної тривоги:
• Заборонено перебувати на вулиці;
• Потрібно вимкнути світло та газ, взяти документи, харчі та воду;
• Слід перейти в укриття чи найбільш безпечне місце вдома (ванна кімната, підвал).
Це дії, які можуть врятувати життя.
Бережіть себе та рідних! Беріть інформацію лише з офіційних джерел.

Автор: Марія Лелека