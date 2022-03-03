Козицький пояснив, як орієнтуватися на повітряну тривогу жителям Львівщини

Голова Львівської обласної державної адміністрації на своїй сторінці у соціальній мережі фейсбук повідомив, як львівʼян орієнтуватися щодо повітряної тривоги.

За його словами, якщо сирена та телеграм-канал "Оповіщення ЦЗ" повідомляють про тривогу, це стосується не лише Львова, а усієї Львівщини.

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"Якщо сирена припинила працювати, це не означає, що небезпеки уже немає. Відбій повітряної тривоги настає тоді, коли сирена звучить вдруге і надходить сповіщення від телеграм-каналу", – повідомив Максим Козицький.

Якщо звучить сигнал тривоги, необхідно увімкнути телеканали Перший Західний, Правда тут. Львів, НТА або UA:Львів. Також алгоритм дій подають: радіо Перше, Львівська хвиля, Люкс, Вголос та Незалежність,

– зазначив Козицький.

Детальну інструкцію публікують на телеграм-каналі Оповіщення ЦЗ Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Що робити під час повітряної тривоги

Заборонено перебувати на вулиці;

Потрібно вимкнути світло та газ, взяти документи, харчі та воду;

Слід перейти в укриття чи найбільш безпечне місце вдома (ванна кімната, підвал).

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Допис Максима Козицького

Якщо сирена та телеграм-канал "Оповіщення ЦЗ" повідомляють про тривогу, це стосується не лише Львова, а усієї Львівщини

Коли ви чуєте звук сирени чи отримуєте відповідне повідомлення від телеграм-каналу «Оповіщення ЦЗ» це означає, що на всій території Львівської області є небезпека.

Якщо сирена припинила працювати, це не означає, що небезпеки уже немає. Відбій повітряної тривоги настає тоді, коли сирена звучить вдруге і надходить сповіщення від телеграм-каналу.

Якщо звучить сигнал тривоги, необхідно увімкнути телеканали Перший Західний, Правда тут. Львів, НТА або UA:Львів. Також алгоритм дій подають: радіо Перше, Львівська хвиля, Люкс, Вголос та Незалежність.

Крім того, детальну інструкцію публікують на телеграм-каналі Оповіщення ЦЗ (https://t.me/dczloda) Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Під час повітряної тривоги:

• Заборонено перебувати на вулиці;

• Потрібно вимкнути світло та газ, взяти документи, харчі та воду;

• Слід перейти в укриття чи найбільш безпечне місце вдома (ванна кімната, підвал).

Це дії, які можуть врятувати життя.

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