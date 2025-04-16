2 мільйони для медиків: Григорій Козловський підтримав госпіталь ветеранів у Львові

Підприємець, меценат та засновник футбольного клубу "Рух" Григорій Козловський вкотре продемонстрував активну громадянську позицію та пожертвував значну суму коштів госпіталю.

Він передав 2 мільйони гривень на потреби Львівського обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи, передає 24 Канал.

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Нове відділення – банк крові

Кошти будуть використані для закупівлі сучасного медичного обладнання та меблів, необхідних для облаштування нового стратегічного підрозділу – госпітального банку крові. Його відкриття дозволить надавати цілодобову ургентну допомогу, що особливо важливо в умовах війни.



Григорій Козловський передав 2 мільйони гривень на госпіталь для ветеранів / Фото, надане 24 Каналу

Григорій Козловський ФК "Рух" зазначив: "Неможливо будувати здорову країну, забуваючи про тих, хто захищав її ціною власного здоров’я. Підтримка ветеранів – це частина нашої національної гідності".

Медична допомога для тисяч пацієнтів

Щорічно у госпіталі проходять лікування близько 20 000 пацієнтів, з яких понад 6 500 потребують оперативного втручання. Завдяки благодійній підтримці, установа зможе значно підвищити якість та оперативність надання медичних послуг.



Він неодноразово вкладався у медицину / Фото, надане 24 Каналу

Постійна підтримка лікарень

Це не перший приклад благодійної діяльності Григорія Козловського у медичній сфері. Раніше він, спільно з комплексом Emily Resort, перерахував 3 мільйони гривень на оновлення Львівської обласної дитячої клінічної лікарні "Охматдит". За ці кошти проводяться ремонтні роботи, спрямовані на покращення умов лікування та реабілітації дітей.

5 прикладів благодійності Григорія Козловського:

2 мільйони грн для госпіталю ветеранів імені Юрія Липи – облаштування банку крові. 3 мільйони грн для "Охматдиту" – ремонт дитячого шпиталю. Допомога ЗСУ та переселенцям – матеріальна та логістична підтримка з початку повномасштабної війни. Підтримка спортивної інфраструктури – розвиток дитячо-юнацького футболу через ФК «Рух» та академію клубу. Участь у проєкті "Код Свободи" – публічна звітність про допомогу країні у критичний період.

"Допомагати – це обов’язок кожного"

Григорій Петрович Козловський наголошує: "Люди, які віддали здоров’я і спокій заради нашого майбутнього, заслуговують на найкраще лікування і турботу. Це наш обов’язок — підтримати їх не тільки словами, а й конкретними справами. Допомагати – це не привілей, а обов’язок кожного, хто має можливість підтримати тих, хто цього потребує".



Меценат часто долучається до благодійності / Фото, надане 24 Каналу

Ініціативи Козловського Григорія є яскравим прикладом соціальної відповідальності бізнесу та справжньої небайдужості до потреб громади та країни в цілому.