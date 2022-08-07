"Кухар" путіна пригожин особисто вербує найманців у російських колоніях, – ЗМІ

російський бізнесмен та близький до оточення путіна євгєній пригожин особисто вербує найманців для терористичного формування пвк "вагнера", яке бере участь у війні проти України. Для цього пригожин шукає бажаючих воювати серед в'язнів російських колоній.

пригожин особисто вербує в'язнів

До ЗМІ звернулись ув'язнені з Ярославської та Тульської областей та розповіли, що до їхньої колонії приїжджав "невисокий лисий чоловік у роках із зіркою героя росії на грудях, який називав себе євгєнієм пригожиним" і пропонував свободу та гроші в обмін на участь у війні проти України.

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Один із в'язнів повідомив, що разом з пригожиним на територію колонії увійшли троє озброєних чоловіків у цивільному. Після того, як усіх, "хто здатний ходити", вигнали на плац і вишикували в шеренги, пригожин виступив з "агітаційною" промовою, в якій розповів про службу в пвк "вагнера".

Ми не збройні сили, а справжня воєнізована ОЗУ. Мої хлопці заходять до африканських країн і за 2 дні не залишають там нічого живого, і зараз розносять ворогів в Україні. Ваше рішення служити у пвк – це угода з дияволом,

– цитує один ув'язнений пригожина.

Той обіцяє в'язням нібито гідний вибір, вони або повернуться вільною людиною, або помруть. В замін ті будуть зобов'язані вбивати ворогів та виконувати накази керівництва. "На тих, хто поверне назад, чекає розстріл на місці".

пригожин обіцяє в'язням гроші

За даними джерела, "кухар Путіна" пропонує добровольцям 100 тисяч рублів на місяць, премію у приблизно такому ж розмірі та виплату 5 мільйонів рублів сім'ї завербованого, якщо той "достойно загине".

Казав, що ми не гарматне м'ясо, ні. Шанс на загибель оцінив у 15%, на поранення – 25%. За дезертирство, каже, розстріл, те саме за мародерство та наркотики, – згадує слова в'язень.

У квітні у ЗМІ з'явилась інформація, що пригожин буцімто і сам приїздив на Донбас, щоб особисто контролювати бойовиків пвк "вагнера". У РНБО припускали, що це цілком ймовірно.

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