Є ще й командирська машина: у ЗСУ поділились секретами управління польськими "Крабами"

Польські самохідні гармати "Краб" активно застосовуються українськими військовими на фронті. Ця техніка набагато вищого рівня, ніж та, яку використовують росіяни.

Для управління САУ "Краб" ЗСУ мають навіть окремі командирські машини. Захисники поділились секретами застосування польскої техніки у боротьбі проти російських окупантів.

Читайте також росіяни більше не обстрілюють Миколаїв з С-300: їх розбили ЗСУ

Особливості застосування польських "Крабів" на фронті

Для управління самохідною артилерійською батареєю САУ "Краб" існує ще й командирська машина. Вона створена на базі МТ-ЛБ(У), втім переобладнання було настільки докорінним, що стару радянську "мотолигу" у ній розпізнати доволі важко.

І двигун, і решта деталей у командирській машині були змінені – коробка передач перейшла на автомат, встановлено сучасну радіостанцію, яка дозволяє постійно бути на зв'язку з рештою машин. Змін зазнали й гусениці – на них додали ґумові накладки та ґрунтозачепи для можливості пересування сипучими поверхнями.

Окрім САУ, ми отримали командирську машину управління, на яку зав'язуються всі 6 САУ батареї. Таких командирських машин у мене дві, тому ми можемо діяти у складі взводів. Від початку нашого приїзду до району виконання завдань я працюю з одним взводом, а командир взводу, старший офіцер батареї, – з іншим. Діємо на окремих напрямках, виконуємо вогневі завдання самостійно. Нині вже працюємо у складі батареї, тож маємо можливість підміняти один одного,

– розповідає командир самохідної артбатареї Сергій.

Військовий пояснює, що машина дає батареї змогу переміщуватись до визначеного району – комбат може перебувати окремо, а гармати при цьому пересуваються до вказаних точок як самостійно, так і у складі підрозділу. Цілевказівки передаються радіостанцією або голосовим, або СМС-повідомленням.

Українські військові задоволені польськими "Крабами" / Фото Угруповання Об'єднаних сил

Разом з тим у комп'ютері кожного з командирів гармат є карта. Так, отримавши напрямок або "точку", вони можуть бачити, куди їм необхідно переміститися. За словами Сергія, це значно спрощує виконання бойових завдань.

Якщо раніше вся батарея була зав'язана на одну бусоль, й інтервал між гранатами міг бути, наприклад, сто метрів, то тепер він може сягати навіть кілометра-півтора, – аби добивав зв'язок з гарматою. Тож я можу давати вогневі завдання як на батарею у цілому, так і на кожну гармату окремо,

– додає офіцер.

Комбат зауважує, що польський комплекс проявляє себе винятково з найкращого боку. Після його отримання, за словами Сергія, українські гармаші вийшли на якісно новий рівень – і гармати, і командирська машина обладнані сучасними засобами, зокрема GPS-навігатором та комп'ютером, до якого прив'язані всі машини.

Це значно прискорює роботу, адже на машині управління прямо під час руху командир може бачити всі свої машини – де і як вони зосереджені.

Ця техніка набагато краща за ту, що ми мали раніше, і на голову вища від тієї, яку мають росіяни. Зразки озброєння, які ми використовували досі, також ефективні, і ми на них працюємо. Але це ("Краби" – ред. 24 канал) – зовсім інший рівень, і навіть порівнювати їх недоцільно. Це – новий етап в озброєнні наших ЗСУ,

– підсумовує військовий.

Вас може зацікавити – розвідка Великої Британії порахувала ліквідованих в Україні російських генералів: дивіться відео