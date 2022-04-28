Краде зерно, стріляє по елеваторах та мінує поля: Росія намагається знищити українських аграріїв

Російські загарбницькі війська збиралися у перші дні війни захопити більшість об'єктів критичної інфраструктури в аграрній галузі України. Розташовані вони здебільшого на Херсонщині, Миколаївщині та Одещині – ближче до моря, оскільки все зерно наша держава експортувала не сухопутним шляхом.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, кремлівське командування завжди хотіло захопити нас не тільки для встановлення над нею політичного контролю, але й для перетворення нашої держави на свій сировинний придаток. Зокрема, Путіна цікавили всі підприємства аграрного комплексу.

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Кремлівського старця завжди непокоїло, що Україна займає перші позиції у світі за кількістю експорту зерна. Хоча Росія також експортує чимало зернових, зрівнятися з нашими показниками вона ніколи не могла.

Почали знищувати те, що не змогли захопити

У перші дні війни росіянам, на жаль, вдалося захопити частину Херсонської області. Окрім встановлення контролю над Запорізькою АЕС, окупанти приділили багато уваги захопленню елеваторів та терміналів, де зберігалися величезні запаси зернових.

Одразу після цього загарбники почали вивозити врожай 2021 року до Криму, аби оголосити все "російським" та продавати іншим державам.

Коли ж нелюди зрозуміли, що захопити інші підприємства аграрного комплексу на Одещині та Миколаївщині їм не вдасться, окупанти почали наносити по них удари крилатими ракетами.

У березні загарбники кілька разів атакували термінали та елеватори підприємств у Миколаївській області. Одна з ракет пробила дах та всі перекриття між поверхами, але не вибухнула. Через кілька днів росіяни цілеспрямовано вдарили ще раз та знищили весь комплекс.

Наприкінці березня окупанти почали бити по об'єктах агропромислового комплексу в Одещині, а у квітні – по Полтавщині та Дніпропетровщині. Їх мета – вбити здатність України експортувати зерно, а також знищити всі запаси культур, які зберігалися на елеваторах.

Дивіться відео з місця обстрілу елеватору на Миколаївщині:

Всі дії направлені на зрив посівної та експорту

Крім того, як стверджують в українських спецслужбах, загарбники цілеспрямовано завдають удари по базам зберігання палива, аби не дати фермерам можливості проводити посівну. Справа в тому, що для багатьох культур час посіву є досить коротким: якщо, наприклад, не дати аграріям засіяти насіння у певний момент, через два тижні робити це буде запізно. Треба або терміново сіяти овес, або взагалі забути про хоча б який врожай.

Підхід росіян до зриву посівної можна назвати комплексним. Вони дають аграріям зрозуміти, що атакуватимуть всі місця зберігання зерна. Тобто навіть за умов, якщо хтось зможе провести посівну та зібрати врожай, всі їх намагання можуть бути знищені за одну мить.

Паралельно з цим нелюди активно займалися мінуванням полів, аби водії тракторів підривалися на вибухівці. Хоча ці випадки, на щастя, не є системними, залякування фермерів є досить серйозним.

Також загарбники розраховують на те, що навіть зібраний цього року врожай Україна не зможе постачати до країн-замовниць: через відсутність виходу до моря, знищену інфраструктуру та вкрай важку наземну логістику. Перевозити зерно залізницею в потрібному обсязі майже неможливо, оскільки європейські колії фактично є несумісними з українськими. У Кремлі вважають, що через захоплення Херсону, ударам по елеваторам та зрив посівної на багатьох територіях Україна втратить сотні мільйонів доларів прибутку. Крім того, росіяни хочуть знищити знищити національну продовольчу безпеку нашої держави.

На Херсонщині у фермерів планують забрати все

На тимчасово окупованих територіях ситуація з аграрною галуззю є ще більш невтішною. Російські окупанти змушують фермерів проводити посівну. Деяких з тих, хто відмовлявся, викрадали та відвозили "на спілкування" з ФСБшниками.

Загарбники кажуть, що забезпечать аграріїв паливом та допоможуть "втримати бізнес". За це підприємці мають віддати Росії 60% врожаю. Інші 40% аграрії нібито зможуть реалізувати через Крим на території країни-агресорки. Окупанти цілком розуміють, що доступу до ринку збиту у фермерів не буде, тому, скоріш за все, росіяни виставлятимуть їм настільки низьку ціну, що доходи не покритиють навіть витрат.

Крім того, у Красноярському краю вже прийняли рішення про "підтримку агропромислового комплексу". Фактично воно означає викрадення врожаю зернових з Херсонщини.



Росіяни вивозять зерно з Херсонщини / Скриншот з сайту влади Красноярського краю Росії