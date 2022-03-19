Крадена військова техніка в тилу – це вже мародерство, – Кім

Українцям вдається захоплювати військову техніку російських окупантів. Втім, не всі одразу передають трофеї ЗСУ, як це потрібно робити.

Відібрана у ворога військова техніка вже не є сюрпризом для багатьох українців. Дехто забирає якісь деталі з машини "на господарство", але так робити не варто – "трофеї" треба одразу передати ЗСУ, щоб обернути проти ворога його ж зброю.

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Бачите техніку – передавайте військовим

Про потребу віддавати "трофеї" ворога нагадав і голова Миколаївської ОДА Віталій Кім. Військова техніка в тилу – це мародерство, за яке доведеться нести відповідальність.

Якщо бачите техніку – передавайте військовим. Не потрібно її складувати в себе в будинках. Зараз ми маємо разом працювати на армію,

– наголосив Кім.

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