Суд у Лівані дозволив затриманому судну із краденим українським зерном залишити порт

Сирійське судно з краденим українським зерном може залишити ліванський порт Тріполі. Місцевий суд анулював колишні судові рішення, які забороняли судну залишати порт і проводити вивантаження зерна.

Про те, що сирійське судно LAODICEA може залишити ліванський порт розповіли у посольстві України в Лівані,

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Це рішення дуже здивувало українських дипломатів

Посол України в Лівані Ігор Осташ сказав, що це рішення стало несподіваним для українських дипломатів. На його думку, це свідчить про те, що сирійське судно вимушене "рятуватися втечею" після того, як українське посольство в Лівані звернуло увагу світової громадськості на факти вивезення зерна з окупованих територій півдня України.

Ми практично зловили їх за руку, але, на жаль, рішення суду сьогодні надвечір нас дуже здивувало. Це рішення про анулювання всіх попередніх рішень та дозвіл корабля відплисти до Сирії. Це означає, що вони просто тікають. Ганебно тікають із Лівану,

– сказав Ігор Осташ.

Україні вдалося довести, що це крадене зерно

В українському посольстві зауважили, що докази, які українські дипломати зібрали у доволі короткий термін, свідчать про те, що росія вивозить зерно з окупованих українських територій через кримські порти. Після того, як ці факти передали іншим подібним судам, Ігор Осташ зазначив, що тепер окупантам неможливо приховувати свої маршрути та вантажі.

Нам вдалося показати всьому світу, що це справді крадене зерно, і, очевидно, це стане попередженням для всіх, хто ще захоче повторити цей шлях,

– сказав посол.

Нагадаємо, що нещодавно посольство України в Лівані отримало дозвіл на затримання судна, пришвартованого в порту Триполі. На ньому перевозили вкрадений на тимчасово окупованих територіях ячмінь. Українське посольство запропонувало Лівану одразу придбати це зерно, але, вочевидь, судно просто відпустили.

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